Consultant et ancien joueur de l’OM, Marc Libbra parle du début de saison du club olympien et pense que l’équipe doit recruter un numéro 9 avant le 31 août.

« Peu d’équipes peuvent jouer sans vrai neuf. Dès que tu as un point d’appui, ça change tout. Pour moi, c’est essentiel d’avoir un vrai neuf sur le terrain. Sampaoli le sait aussi. Si tu mets Benedetto, il faut le servir et jouer pour lui. Quand Payet est à ce niveau-là, il est inarrêtable. A chaque fois que Payet a été bon à l’OM, il avait un vrai neuf devant lui. La question, c’est de savoir si on met Benedetto pour aider Payet ou pas ? » a questionné, sur « Le Phocéen » l’ancien attaquant de l’OM qui réclame un numéro 9.