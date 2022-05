Relégué au poste de deuxième gardien de l’équipe en début de saison par Jorge Sampaoli, Steve Mandanda a depuis réussi à modifier la hiérarchie des gardiens dans la tête de son entraîneur. Titulaire en Ligue Europa Conférence, il a grandement participé au parcours européen de l’OM qui s’est arrêté en demi-finale. Aujourd’hui, le mythique gardien olympien se pose des questions et souhaite rencontrer son président pour évoquer son avenir.

Revenu dans la discussion pour le poste de gardien numéro un avec Paul Lopez, Mandanda ne connaît pas son avenir et il souhaiterait être fixé avant de prendre sa décision. Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le dauphin du PSG en championnat, il devrait rapidement avoir une réunion avec son président Pablo Longoria afin de parler de la suite. Si l’on en croit les informations de ‘l’Equipe’, le portier emblématique de l’Olympique de Marseille aurait demandé à rencontrer sa direction après le dernier match de la saison à venir contre le RC Strasbourg.

Avec la Coupe du monde 2022 qui se profile à la fin de l’année, le gardien de 37 ans envisage de retrouver plus de temps de jeu, afin de convaincre Didier Deschamps de lui offrir un dernier challenge en équipe nationale en tant que deuxième, voire troisième gardien des Bleus. Au vu de sa situation et de la décision de l’OM de lever l’option d’achat de Pau Lopez en milieu de saison, pas sur que le Français puisse donc rester au club avec un temps de jeu plus conséquent. Il ne semble pas non plus prêt à refaire une saison en tant que numéro deux.

Mandanda intéresse l’OGC Nice

Avec un Pau Lopez promis à un rôle de titulaire dans les buts de l’Olympique de Marseille et considéré comme l’avenir de l’équipe de Jorge Sampaoli, Mandanda devra très certainement faire ses valises dans quelques semaines. Il pourrait d’ailleurs rester très proche de la cité phocéenne car l’OGC Nice s’intéresse à son profil depuis quelques semaines comme l’indique la presse locale. Une opportunité de plus dans la carrière du natif de Kinshasa qui pourrait également apporter son expérience à un groupe niçois très jeune et qui est même susceptible de participer à une coupe d’Europe la saison prochaine. Affaire à suivre, car les Aiglons possèdent déjà un gardien de grande qualité en la personne de Walter Benitez qui est engagé jusqu’en juin 2023.