Plus dans les plans de Jorge Sampaoli, Dario Benedetto serait tout proche de rejoindre le Bétis Séville en prêt d’après la presse espagnole.

Malgré la blessure d’Arkadiusz Milik, qui devrait reprendre la compétition dans un mois et demi, l’Olympique de Marseille ne compterait plus du tout sur Dario Benedetto. Pourtant bien en jambe durant les matchs de présaison, l’Argentin devrait quitter le club phocéen dans les prochains jours. Ce vendredi, le média espagnol AS annonce que le joueur serait déjà tout proche d’un accord avec le Bétis Séville. À la recherche d’un nouveau buteur, Manuel Pellegrini espère bien conclure l’arrivée en prêt du Marseillais le plus rapidement possible.

Également pisté par Elche, Dario Benedetto donnerait pour l’instant sa préférence aux Verdiblancos. La saison dernière, l’Argentin de 31 ans n’a inscrit que 5 petits buts en Ligue 1 en 32 apparitions, dont 19 en tant que titulaire. Reste à savoir si en Espagne il retrouvera enfin le sens du but qu’il avait à son arrivée de Boca Juniors.