Interrogé par la presse, Jorge Sampaoli ne sait toujours pas de quoi l’avenir de Boubacar Kamara sera fait.

À deux jours du dernier match de la saison, samedi soir face au RC Strasbourg, Jorge Sampaoli était de passage en conférence de presse. Au-delà du match décisif face aux Alsaciens, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a tenu à féliciter Boubacar Kamara pour sa première convocation en équipe de France avant de parler de son avenir au club.

« C’est vrai qu’on a beaucoup de joueurs qui ont progressé et Boubacar l’a montré lui aussi. Il a joué à plusieurs postes, il a montré beaucoup d’envie, beaucoup de détermination, il a toujours été très honnête, il représente beaucoup pour l’OM, il a d’énormes capacités et je suis très heureux qu’il soit sélectionné avec l’équipe de France, c’est une juste récompense. Si c’est son dernier match (contre Strasbourg) avec nous, on sera triste, car il a tout donné pour nous. S’il part, l’analyse du pourquoi il part, ce n’est pas à moi de la faire, il y a ces questions de contrat, d’entourage, de convoitises, je n’ai pas d’influence sur ces choses-là. »