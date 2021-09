Arrivé dans les dernières heures du mercato estival à Marseille, Amine Harit a fait le forcing pour revenir en Ligue 1.

Comme le précise ce mercredi « l’Equipe », le milieu de terrain offensif international marocain a refusé trois offres de clubs différents pour privilégier un retour en France et dans l’effectif de l’Olympique de Marseille. Le média précise que Villarreal, le Dynamo Kiev et le Shakhtar Donetsk étaient sur le coup, mais l’ancien joueur du FC Nantes a préféré rejoindre le sud de la France. Rappelons que la DNCG a accepté de faire venir Harit en prêt de Schalke 04, grâce aux sacrifices d’Alvaro, Pol Lirola, Léonardo Balerdi et lui-même qui ont accepté de baisser leurs salaires. Une belle preuve d’amour pour aider l’OM.