Agacé par le peu de ventes effectuées ces dernières années, Frank McCourt est excédé. Une priorité loin d’être au goût de Pablo Longoria.

« Historiquement, pour vendre des joueurs de quoi on a besoin ? Tout d’abord, on n’a pas besoin de vendre des joueurs. Je comprends la mentalité établie en France. Tu bases une partie importante de ton business sur ta vente de joueurs en cherchant de réduire les pertes. Ce n’est pas une nécessité absolue. C’est vrai que tu dois utiliser les ventes de joueurs pour améliorer ton projet. C’est important. Mais pour la vente, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c’est les résultats sportifs. Quand tu as plus de résultats sportifs, tu vends mieux tes joueurs », a déclaré Pablo Longoria lors d’un entretien accordé à Foot Mercato.

Des propos qui entrent en symbiose avec la réalité du terrain. Encore cet été, après s’être qualifié en Ligue des Champions l’Olympique de Marseille a frappé fort avec pas moins de douze arrivées. Des investissements que des ventes minimes ne parviennent pas à compenser. Loin d’être sur la même longueur d’onde, Pablo Longoria pourrait néanmoins céder cette hiver alors que plusieurs éléments sont sur le départ. Gerson puis Bamba Dieng pouvant être les premiers à quitter la Canebière.