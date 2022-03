Sur les ondes de ‘RMC’, Manuel Amoros ets revenu sur la saison actuelle de l’OM, son ancien club. Dans l’affaire entre Jorge Sampaoli et les supporters, il a déjà choisi son camp.

« On est au 21e siècle et les supporters sont partie prenante du club. Aujourd’hui, l’entraineur, c’est un mercenaire. Il arrive et s’en va et laisse parfois le club dans des situations compliquées. Chaque fois, on demande aux supporters de soutenir l’équipe. Il n’a qu’à mettre les joueurs à leur place. Ils changent à chaque match de composition. Les joueurs, pour être bien, doivent se préparer. Le joueur ne sait donc pas s’il va jouer et a un problème mental pour la préparation de son match à venir. Milik met 3 buts et va sur le banc après. Comment veux-tu qu’il comprenne cette situation ? Au foot, il faut compter sur les supporters. » A expliqué l’ancien joueur marseillais.