Recruté par l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato hivernal, Cédric Bakambu a redécouvert la Ligue 1 et il a même fait ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. Il s’est confié quelques semaines après son arrivée.

Arrivé de Chine et du Beijing Guoan, il est notamment revenu sur sa relation avec le président de l’OM, Pablo Longoria. « Les contacts avec Pablo Longoria et la finalisation de mon arrivée ? Ça a été long pour moi parce que je n’avais pas de club. Le président est venu me voir en bas de chez moi au début du mois de décembre et il me dit : « j’ai envie que tu rejoignes le projet, que tu signes à l’OM ». Franchement, j’ai tout de suite accroché. De par notre passé aussi… »

Avant de poursuivre : « Je sais qu’en Espagne, il avait les yeux rivés sur moi. C’est lui qui m’a conseillé à Marcelino à l’époque où je signe à Villareal. Il y avait une histoire. C’était long parce que c’était début décembre et je signe le 13 janvier. C’était une éternité pour moi. J’étais limite en mode : « Mais il m’a oublié Pablo (Longoria) là. Pourquoi mon téléphone il ne sonne plus ? Qu’est-ce qui se passe ? Le mercato a commencé. » J’appelais mon agent tous les jours. J’étais comme un fou, donc quand ça s’est fait, c’était un immense soulagement. » A-t-il confié lors d’une interview pour « Canal plus. »