Prêté par l’Olympique de Marseille à Cagliari cette saison, Kevin Strootman est revenu sur son départ et ne regrette rien.

« Le choix a été pris après le coup de fil que j’ai eu en vacances avec le président, il m’a expliqué son projet et m’a convaincu. Je voulais quitter Marseille, mais le Genoa avait une longueur d’avance au départ : je n’ai pas reçu d’offre, puis j’ai parlé à Cagliari et ils m’ont convaincu. Je suis très heureux d’être ici, je veux faire partie de ce projet et bien faire avec mes coéquipiers, je me sens bien ici. » A-t-il confié. Rappelons que l’OM paie encore actuellement environ 70% de son salaire de 500.000€ !