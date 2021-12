Sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps connaît très bien le club de l’Olympique de Marseille puisqu’il l’a même entrainé par le passé.

Dans un entretien accordé à « l’Equipe », l’ancien coach de l’OM est revenu sur sa carrière sur le banc et il précise que cette expérience a été hyper bénéfique pour lui et son avenir en Bleu. Malgré tout il émet quelques regrets. « Je n’ai jamais pensé à arrêter après l’Euro. J’ai pris le temps de souffler, de m’isoler. Trois, quatre jours. Puis est venu celui de l’analyse. Je n’ai plus 30 ou 35 ans pour prendre des décisions à chaud. J’ai dit stop deux fois. Si j’avais à le refaire, je ne redirais jamais stop. C’est une connerie. J’étais jeune. » Explique-t-il en évoquant le poste de coach de l’OM.