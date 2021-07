L’Olympique de Marseille recrute massivement depuis le début et l’ouverture de ce mercato estival. Malgré tout, Daniel Riolo tient à calmer les ardeurs et souhaite rester calme et ne surtout pas que le public s’enflamme.

Le journaliste de « RMC » est resté mesurer dans ses propos et souhaite attendre de voir avant de faire n’importe quel bilan. « L’attitude sage et assez banale, qui est de dire « on verra bien », je pense que c’est la seule qu’on peut avoir aujourd’hui. Sur les dernières années, de la même façon, quand Strootman, Cuisance, Benedetto ou Rongier arrivent, il y avait de quoi s’exciter et au final il y a eu énormément de déception donc on verra. Même Mitroglou, juste le CV, était peut-être plus important quand il arrive que celui de Cengiz Ünder. » A-t-il lancé.