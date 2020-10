Maxime Lopez a décidé de quitter l’Olympique de Marseille pour rejoindre le club de Sassuolo. En conférence de presse ce samedi, le joueur français a justifié son choix.

“J’ai parlé avec le coach De Zerbi et au bout de 5min j’avais envie de venir avec lui. C’est un grand coach, un grand tacticien. J’ai entendu que du bien de lui ici en Italie. J’ai pas mal d’amis qui jouent dans ce championnat et on m’a dit que du bien de lui. Tout a commencé dimanche, j’ai eu des contacts avec Sassuolo. Jérémie Boga m’a appelé, m’a demandé comment ça allait, il a pris des nouvelles. On se connaît depuis que l’on a 7 ans. Il jouait contre moi quand on était jeune. Il a facilité mon choix de venir ici.“

Pour rappel, Maxime Lopez a été prêté par le club olympique une saison à Sassuolo avec option d’achat à Sassuolo.