Très fier de rejoindre l’OM, Pau Lopez espère « vivre de grande choses » en Ligue 1.

Plus tôt dans la journée, l’Olympique de Marseille a officialisé une nouvelle recrue. Plus vraiment dans les plans de José Mourinho à l’AS Roma, l’Espagnol Pau Lopez s’est engagé avec le club phocéen en prêt, avec une option d’achat à 12 millions d’euros. À 26 ans, il est déjà perçu comme le successeur de Steve Mandanda, de 10 ans son aîné.

« C’est un honneur et une fierté de rejoindre l’OM et de défendre les couleurs de ce grand club. Merci beaucoup pour la confiance et l’accueil. Je suis sûr que nous allons vivre de grandes choses ensemble. ALEZ L’OM ! », a déclaré en français le nouveau gardien de L’OM sur les réseaux sociaux.