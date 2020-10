L’Olympique de Marseille s’est imposé ce samedi soir face à Bordeaux (3-1). Cuisance, tout juste arrivé à Marseille, a donné ses premières impressions à l’issue du match.

“Je ressens de bonne choses. Je suis vraiment content d’avoir effectué mes premiers pas avec l’OM. On est sur une bonne voie. Focus sur la Ligue des Champions maintenant. Dès le premier jour, ils m’ont tous mis à l’aise. Je suis heureux d’être ici et je pense que ça se voit. Et ça va se voir encore plus au fil du temps. J’espère que plein de bonnes choses vont arriver” a-t-il déclaré.

Pour rappel, Mickaël Cuisance est arrivé cet été en prêt depuis le Bayern Munich. Face à Bordeaux, il a disputé son premier match avec l’OM.