Alors que l’Olympique de Marseille n’a quasiment pas réussi à vendre cet été mais a en revanche beaucoup dépensé, la tendance pourrait s’inverser cet hiver. Plusieurs joueurs comme Boubacar Kamara ou encore Alvaro Gonzalez sont susceptibles de quitter la cité phocéenne en janvier.

Il va falloir que l’OM vende cet hiver pour pouvoir recruter et cela pourrait commencer par Jordan Amavi. En manque de temps de jeu, il pourrait quitter Marseille dès cet hiver. Pourtant le latéral gauche a signé une prolongation de contrat avec l’OM cet été jusqu’en 2025. Cependant, il est devancé au poste de latéral gauche cette année par la recrue brésilienne, Luan Peres. Le défenseur français pourrait atterrir à Fenerbache qui voudrait profiter de sa situation compliquée pour le faire signer, selon les informations de Fotomaç.

Un autre joueur prolongé cet été pourrait quitter Marseille. Il s’agit d’Alvaro Gonzalez qui a prolongé jusqu’en 2024 mais qui ne serait pas satisfait de son temps de jeu cette saison. Le défenseur central espagnol est carrément sorti de la rotation de Sampaoli qui préfère aligner William Saliba, Duje Caleta-Car ou encore Leonardo Balerdi. Cette saison Alvaro n’a disputé que quatre matchs de Ligue 1. Le journaliste Florent Germain de RMC Sport révèle que « sa situation personnelle ne lui convient pas » et qu’il « se pose des questions ».

En fin de contrat avec son club formateur, Boubacar Kamara n’aurait pas l’intention de prolonger. Il est sur les tablettes de grands clubs européens qui souhaitent le recruter gratuitement l’été prochain. Mais la Juventus qui est en difficulté en ce moment pourrait changer les plans de tout le monde en tentant une offensive dès cet hiver. Selon les informations de Calcio mercato, un assaut de la Vielle dame pour le milieu de terrain de 21 ans est envisageable en janvier.

Le défenseur central croate, Duje Caleta-Car pourrait également quitter la cité phocéenne. Même s’il est revenu dans une excellente forme récemment il n’en reste pas moins l’un des joueurs les plus « bankable » de l’effectif. Le joueur de 25 ans est notamment estimé à 18 millions d’euros par le site Transfermarkt. Selon les informations de Calcio Mercato, il aurait la côte en Premier League et serait notamment suivi par Newcastle et West Ham.