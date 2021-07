Prêté par les Gunners d’Arsenal à l’Olympique de Marseille une année avec un prêt sans option d’achat, William Saliba a livré ses premières réactions.

C’est via son compte Instagram que l’ancien défenseur de l’AS Saint-Etienne a donné ses premières impressions. Saliba est heureux de retrouver la Ligue 1, un championnat qu’il connaît bien et il a hâte de découvrir l’atmosphère si particulière qui règne dans la cité phocéenne. « Très heureux de rejoindre une ville et un club si emblématique, j’ai hâte de porter et mouiller le maillot de l’OM, » a déclaré le natif de Bondy qui espère poursuivre sur sa belle lancée de Nice.