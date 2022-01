Selon les informations de Marsactu, l’OM essayerait de baisser le loyer du Vélodrome qu’elle loue à la ville. Une demande qui a fait réagir Benoit Payan, le maire de Marseille.

Chaque année l’OM paye un loyer de cinq millions d’euros à la ville de Marseille pour le Vélodrome. Une somme jugée trop importante par le club olympien qui souhaiterait payer moins. Le club justifierait cette demande par la situation financière compliquée à cause du Covid-19 et surtout les pertes liées à la billetterie. Benoit Payan a répondu fermement à l’Olympique de Marseille :« Les Marseillais n’ont pas à payer pour McCourt. Comme toutes les entreprises, l’OM est frappé par la situation sanitaire. Il me demande un rabais très conséquent. Mais je ne souhaite pas que les Marseillais prennent à leur charge les difficultés de l’OM ».