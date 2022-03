Pour Marc Libbra, la réaction doit venir des joueurs de l’Olympique de Marseille.

Malgré une première mi-temps intéressante, l’Olympique de Marseille a concédé hier une nouvelle défaite face à l’AS Monaco (0-1). Un faux pas qui vient accentuer encore un peu plus la mauvaise passe des Phocéens, qui restent sur deux défaites consécutives au stade Vélodrome. Frustré par ce dernier revers, l’ancien footballeur Marc Libbra a fait passer un message aux joueurs de l’OM à l’antenne d’Europe 1.

« Je pense que malheureusement, les joueurs n’arrivent pas à assimiler ce qu’il se passe. A un moment donné, il faut que les joueurs se réveillent. Dénaturer, c’est sortir du cadre footballistique. S’il n’y a pas de joueurs assez costauds pour aller taper à la porte du coach pour lui dire d’arrêter les bêtises. Si ces joueurs veulent jouer à l’OM, ils doivent taper du poing sur la table. Ils ne peuvent pas rester comme ça. Vous pensez que Rongier a pris du plaisir ? Que Payet a pris du plaisir ? Et on ne sait même pas quel est le vrai poste de Gerson. On ne l’a jamais vu jouer à son poste. Il faut arrêter les bêtises. »