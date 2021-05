Alors que le dossier s’apparentait compliqué, le brouillard laisse peu à peu place au soleil. Intéressé depuis l’hiver dernier par Amine Adli, l’OM voit une lueur d’espoir. Toulouse a revu ses exigences à la baisse et ne réclame désormais plus que 5 à 10 millions d’euros.

Lors du dernier marché hivernal, l’Olympique de Marseille s’est renseigné afin de recruter la pépite toulousaine Amine Adli. Le jeune de 21 ans, nommé meilleur joueur de Ligue 2 cette saison, est la révélation de l’année. Une progression qui lui permet de viser des clubs plus huppés que l’écurie toulousaine. Volonté de progression dont le club phocéen souhaiterait bien profiter. Seul hic, le prix de 15 millions d’euros initialement demandé par le TFC.

Néanmoins, selon La Provence, la direction toulousaine a revu ses exigences à la baisse et ne demanderait désormais plus que 5 à 10M€ pour vendre son joueur. Un tarif qui pourrait attiser l’intérêt de nouveaux prétendants. Pablo Longoria peut se frotter les mains et foncer sur ce dossier croustillant.