Avec le fiasco Mediapro et l’arrivée surprise d’Amazon Prime dans l’obtention des droits TV de la Ligue 1, les revenus sont en baisse du côté des clubs de notre championnat. L’OM n’y est fait pas exception et ne gagnera que 43,2 millions d’euros dans le meilleur des cas.

Auteur d’un mercato XXL afin de renouveler un effectif loin d’être au niveau des ambitions marseillaises, Pablo Longoria a dépensé plus de 59M€ cet été pour recruter 6 renforts de taille, sans compter les futures options d’achat à lever ni les salaires. Un montant qui ne sera même pas rentabiliser par les droits TV que percevra l’Olympique de Marseille.



Les revenus liés aux droits télévisuels de notre championnat sont divisés en plusieurs parties. L’une d’entre elles est fixe et est de 10,28M€. Une autre est redistribuée en fonction des résultats sportifs du club. L’OM devrait se positionner de la 2ème à la 5ème place et pourrait avoir au mieux 14,87M€, au pire 10,45M€. Enfin, une dernière partie est attribuée en fonction de la notoriété du club. Dans cette catégorie, Marseille est soit premier soit second, devant ou derrière le PSG est devrait recevoir 18,05M€ ou 15,56M€. Au total, l’OM peut espérer recevoir une somme entre 43,2 et 36,3 millions d’euros, des chiffres avancés par L’Equipe.