Toujours à la recherche de nouveaux renforts pour son mercato hivernal, l’Olympique de Marseille se renseigne sur la situation du jeune Bartug Elmaz âgé de 18 ans.

Si l’on en croit les informations de « Futbol Anadolu », le club de Ligue 1 serait dans la course pour le jeune turc du Galatasaray Istanbul dont le contrat prendra fin en juin 2022. Agé de 18 ans, Bartug Elmaz est considéré comme un jeune talent du championnat et il a pour le moment refusé les prolongations de contrat de la part de ses dirigeants. Le LOSC et Fenerbahçe seraient aussi dans le coup pour s’attacher ses services. Affaire à suivre…