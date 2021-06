Première recrue du mercato marseillais, Gerson va faire son arrivée dans la cité phocéenne dans les jours à venir. Le milieu de terrain brésilien a même tenu à faire passer un dernier message pour son club du Flamengo.

’ »Si ai réalisé mon rêve en portant le maillot de Flamengo et j’espère que je pourrais le porter à nouveau. Je suis très heureux de tout ce que j’ai pu faire ici et maintenant, je vais profiter du peu de temps qu’il me reste au club, » confie avec des propos relayés par Raisa Simplicio. Rappelons que le milieu de terrain de 24 ans va signer avec l’OM contre 25 millions d’euros à la fin du mois.