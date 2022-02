Rendez-vous à partir de 17 h 05 ce dimanche pour le match de la 26e journée de Ligue 1 entre Troyes et l’Olympique de Marseille. Et voici les compositions d’équipes probables.

Marseille n’a besoin que d’un petit point pour reprendre sa deuxième place de dauphin derrière le Paris Saint-German. Pour cela, Jorge Sampaoli compte s’appuyer sur un système en 4-3-3 et une attaque Payet, Ünder et Cédric Bakambu en lieu et place d’Arkadiusz Milik qui débutera sur le banc. Notons aussi la titularisation de Sead Kolasinac au poste de latéral gauche. En face, Adil Rami devrait aussi débuter en défense centrale.

TROYES. Gallon – Kaboré, Salmier, Rami, Palmer Brown, Conte – Kouamé, Tardieu, Chavalerin – Baldé, Ugbo.

OM. Pau Lopez – Rongier, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac – Guendouzi, Kamara, Gerson – Under, Payet, Bakambu.