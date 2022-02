Ce vendredi soir, le club marseillais accueille le Angers SCO pour le match d’ouverture de la 23e journée de Ligue 1. Voici les compositions d’équipes probables pour cette rencontre.

Jorge Sampaoli, le coach marseillais pourrait concocter un système en 4-3-3 avec les retours de Gerson et Arkadiusz Milik dans le 11. Entré en jeu en toute fin de rencontre face à Lyon, le buteur international polonais doit prouver en cas de titularisation et il sera attendu au tournant. Une victoire et l’OM se retrouve provisoirement deuxième du championnat. La recrue Sead Kolasinac pourrait aussi débuter.

Compo probable OM (4-3-3) : Lopez / Kolasinac – Caleta-Car – Saliba – Lirola / Gerson – Kamara – Guendouzi / Payet -Milik – Ünder.

Compo probable Angers SCO (3-4-1-2) : Pekovic / Mendy – Traoré – Manceau / Doumbia – Mangani – Bentaleb – Cabot / Ounahi / Fulgini – Boufal.