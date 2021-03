Encore sous contrat avec l’OM jusqu’à la fin de saison, Valère Germain (30 ans) ne restera pas dans les Bouches-du-Rhône. Celui qui n’a jamais réussi à s’imposer est toujours dans le viseur du FC Nantes.

Si l’on en croit les informations de « But football club », l’attaquant de l’Olympique de Marseille Valère Germain ne devrait pas manquer d’offres en fin de saison. En effet, le FC Nantes serait toujours à l’affût et le club de Loire-Atlantique ne dirait pas non à le récupérer gratuitement la saison prochaine. Si aucun montant financier n’a filtré pour le moment, une chose est sure, Germain et Nantes devront réaliser un effort sur le plan financier pour s’entendre en cas de futures discussions. Pour rappel, il émarge aujourd’hui à 330 000 euros par mois avec l’OM.