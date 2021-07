Nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi a donné ses ambitions avec son nouveau club. Il vise très haut et veut aider ses partenaires du mieux possible.

Sur le site officiel du club, il a confié ses ambitions et ne vient pas dans les Bouches-du-Rhône pour faire de la figuration : « Je suis là pour m’adapter à la stratégie collective. On doit renforcer l’équipe pour faire de belles choses ici. Je suis ici pour me battre sur le terrain, pour les couleurs. J’ai un caractère de gagnant à l’entraînement et en match. J’ai grandi, j’ai peut-être fait des erreurs, mais je vais garder un caractère qui correspond au club et aux supporters. Je veux gagner des titres à Marseille. » Un discours qui devrait sans doute plaire aux fans qui aiment les joueurs avec de l’ambition dans un club si particulier que l’Olympique de Marseille.