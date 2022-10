Battus mercredi soir à Francfort, les Marseillais sont sur une terrible série de 4 défaites lors des 5 derniers matchs. S’ils avaient empoché cette victoire, les hommes d’Igor Tudor auraient pu se qualifier d’office pour les 8e, cependant, la défaite oblige Veretout et sa bande à s’imposer à l’extérieur contre Tottenham. Daniel Riolo s’est montré très pessimiste concernant la qualification.

Les Olympiens n’ont pas été réalistes devant la cage allemande, et cela leur a coûté la victoire, et peut-être même plus. En effet, les Marseillais pourraient être éliminé de la Ligue des champions s’ils ne remportent pas ce succès la semaine prochaine à Tottenham. Ainsi, le sulfureux s’est exprimé et n’a pas caché ses très faibles espoirs de voir Marseille continuer la compétition.

« Tottenham va jouer sa peau en Ligue des Champions contre l’OM. Entretenons l’espoir, mais j’ai le sentiment que l’on est plus proche d’un Marseille 4e à la fin de la phase de groupes que d’un Marseille qualifié. Je veux bien être surpris et ce sera magnifique si le Vélodrome est en feu et que l’OM fait l’exploit de battre Tottenham, mais j’estime que l’OM est plus proche de se faire éliminer. On a vu des limites contre une équipe de Francfort qui est très moyenne et qui pourtant a réussi à battre Marseille deux fois. Tu joues ta qualification contre Tottenham qui est l’équipe la plus forte du groupe et qui a besoin de se qualifier. Mardi prochain au Vélodrome, tu auras Son et Harry Kane face à toi, il va vraiment falloir créer l’exploit » a déclaré Daniel Riolo sur RMC sport.