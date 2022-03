Pour Luc Sonor, il faut remettre les choses au clair : l’OM n’a pas gagné grâce à l’absence de Dimitri Payet.

Légèrement blessé à la cuisse, le maître à jouer de l’Olympique de Marseille Dimitri Payet n’était pas du déplacement à Brest ce week-end. Pourtant, les Phocéens se sont facilement imposés sur le score de 4 à 1. De quoi remettre en cause le rôle de Payet au sein de l’OM de Jorge Sampaoli ? Pas le moins du monde selon Luc Sonor, qui a poussé un petit coup de gueule au micro d’Europe 1.

“C’est toujours le même discours. Il suffit qu’un joueur soit absent un ou deux matchs pour qu’on dise qu’une équipe joue mieux sans lui. Mais absolument pas. Quand Dimitri Payer est là, il attire tous les ballons et tout est centré sur lui. Mais ce n’est pas de sa faute. Ce sont ses partenaires qui veulent s’appuyer sur lui. Ils veulent passer par lui. Gerson ? Mais non ça ne le libère pas. Chacun ses caractéristiques. Ils ont des facultés différentes. C’est tout ce qu’il faut dire. Je déteste entendre dire que sans Payet, sans Benzema ou peu importe, l’équipe est libérée et joue mieux. Cela veut dire que les autres n’ont pas le doit d’être bons alors ? Il y a le jeu avec Payet et sans Payet. Ce n’est pas pour autant que je les vois meilleurs sans Payet. Combien de passes décisives Payet a fait à Milik ?”