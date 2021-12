De retour dans le onze de départ de l’Olympique de Marseille ce jeudi soir en Europa League, Leonardo Balerdi est revenu sur le match et la victoire 1-0 face au Lokomotiv Moscou qui permet au club de rallier la C4.

Reversé en Ligue Europa Conférence, le club olympien reste ambitieux et Balerdi compte bien remporter la toute première édition de cette nouvelle compétition européenne. « On a fait un bon match. La première période a été meilleure que la deuxième. On est contents, on voulait s’imposer et se qualifier, c’est ce qu’on a fait. On doit jouer pour gagner tout ce qui se présente à nous. Donc on doit essayer de gagner cette compétition, par respect pour le club et ses supporters, même si on espérait surtout continuer en Ligue Europa. » A confié l’Argentin devant les médias.