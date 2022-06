Défenseur central de l’Olympique de Marseille, Leonardo Balerdi nourrit de grandes ambitions pour la saison prochaine.

Opéré à la fin du mois de mars dernier, le joueur de 23 ans revient petit à petit en forme, lui qui se remet de sa blessure au niveau de l’épaule. Malgré cette mauvaise période, l’ancien joueur du Borussia Dortmund compte bien rester dans le sud de la France et ainsi s’y imposer. « Il est heureux à Marseille, il adore cette ville et veut triompher à l’OM. Il doit retrouver la place qu’il a perdue à cause de sa blessure à l’épaule. Il a de l’ambition, il sait qu’il est obligé de revenir très fort. On espère qu’il montrera dès le mois d’août tout son potentiel », a confié un proche du joueur à « La Provence. »