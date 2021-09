Hier soir la police de Marseille a interpellé et placé en garde à vue cinq supporters de l’OM après le match face au RC Lens.

D’après les informations de L’Equipe, cinq supporters Marseillais ont été arrêtés et placés en garde à vue en marge de la défaite de l’OM face à Lens (2-3) hier soir. Tous n’ont pas été interpellés pour les mêmes raisons : un a utilisé un laser, un s’est rebellé contre un stadier et été violent à son encontre, deux ont fait usage de fumigènes et le dernier s’est servi d’un engin pyrotechnique. L’Equipe précise que le GAJ (groupe d’appui judiciaire) sud est chargé de l’enquête.

En revanche, « la marche blanche » organisée dimanche soir avant le début du match, en hommage à la disparition de Clément, supporter de 23 ans décédé dans un accident de la route en revenant du match à Angers, s’est déroulée dans le calme.