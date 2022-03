En très grande forme, Gerson plaît de plus en plus à Elie Baup.

Buteur et auteur d’une bonne performance ce week-end face au Stade Brestois (4-1), Gerson (24 ans, 25 matchs et 5 buts en L1 cette saison) a marqué des points auprès de son coach et des observateurs. Interrogé cette semaine par nos confrères du Phocéen, l’ancien de la maison Elie Baup n’a pas tari d’éloges au sujet du milieu de terrain brésilien, arrivé cet été à l’Olympique de Marseille pour la coquette somme de 25 millions d’euros.

« On sait depuis le début qu’il a de grosses qualités dans l’utilisation du ballon. Mais il y a les exigences du jeu collectif, que ce soit dans la récupération et l’animation offensive sans ballon. C’est là que ça pêchait avec lui. Là, on voit qu’avec une meilleure condition physique et une prise de conscience du collectif, sa propreté technique ressort d’autant plus. »