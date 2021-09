Pablo Longoria a tenu ses promesses en réalisant un mercato d’été taille patron. De nouvelles recrues sont arrivées afin de renouveler un effectif en situation d’échec. Pourtant, parmi ces nombreux deals, l’un d’entre eux aurait bien pu ne jamais voir le jour.

L’Olympique de Marseille a bouclé de nombreux dossiers durant ce dernier mercato d’été. L’une des nouvelles recrues, Amine Harit (24 ans), est d’ailleurs arrivée sur le fil dans les derniers jours du marché. Une opération loin d’être aisée racontée par le directeur sportif de Schalke 04, Rouven Schröder, dans les colonnes de Bild. L’Allemand nous récite les coulisses d’un transfert éprouvant.

« Ce transfert était une grande respiration pour toutes les personnes concernées, y compris le joueur. Il avait un grand désir de rentrer en France. De notre côté, nous ne pouvions pas vraiment nous permettre de payer son salaire toute la saison. Nous aurions dû économiser de l’argent dans d’autres domaines s’il était resté. Puis le transfert s’est éternisé, c’était éprouvant pour les nerfs. Amine était déjà à Marseille, il avait même déjà posté des photos là-bas. Soudain, elles ont été supprimées. »

« Marseille devait encore régler des questions ouvertes avec la Ligue et la Fédération. Pour nous, c’était de la folie : ‘Où sont les photos ? Parties !’ Le conseiller d’Amine a alors repris contact avec nous et a contribué à orienter les choses dans la bonne direction. Je me suis assis avec mon beau-père le soir de la décision, il était là et a souffert avec moi. Plus tard, il m’a envoyé un article sur le transfert et m’a écrit : ‘ »‘étais là. » Aujourd’hui, je peux en sourire. »