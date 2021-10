Pour le compte de la 10ème journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille reçoit le FC Lorient au Stade Vélodrome. Une rencontre détonante en perspective alors que l’OM est sur une pente descendante et que les Merlus apprécient faire tomber les gros. Interrogé sur le système marseillais, Laurent Abergel avoue être totalement perdu.

« C’est un peu difficile à décrire, c’est nouveau car je n’ai pas l’impression de l’avoir vu ailleurs. C’est un système que les Olympiens connaissent mieux que moi. Enfin… Je l’espère pour eux car c’est assez spécial, assez dur à suivre. De notre côté, il y a des pistons à leur place, ils doivent créer du mouvement pour avancer et produire du jeu, mais il n’y a pas d’histoire de jeu avec ou sans ballon. Il y a les pistons, les deux relayeurs, la sentinelle… On essaie de mettre du mouvement, mais on revient tous à notre position. A l’OM, on met parfois 5-10 minutes pour savoir qui joue où« , a avoué Laurent Abergel pour le quotidien phocéen La Provence.