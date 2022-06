Désiré du côté du Stade Rennais, Steve Mandanda, gardien de l’OM, pourrait faire un très mauvais choix de carrière en s’engageant en Bretagne. C’est du moins l’avis de Jean-Michel Larqué.

« Mandanda fera le choix qu’il veut, mais Rennes c’est un mauvais choix. C’est un club ambitieux et il a besoin d’un gardien, mais quand j’observe ce qui se passe à l’OM avec les gardiens, j’ai tout simplement l’impression qu’il y a un titulaire et un remplaçant. Il y a clairement un gardien qui est meilleur que l’autre, c’est Steve Mandanda. Steve Mandanda ne doit pas partir de l’OM, car le club en a besoin et parce qu’il est meilleur que Pau Lopez. C’est pour cela que je pense qu’il ferait un mauvais choix en quittant l’OM. C’est le meilleur atout pour eux dans les buts », a assuré Larqué sur les ondes de RMC.

