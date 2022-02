Le gardien de l’Olympique de Marseille Pau Lopez est revenu sur la belle victoire de son équipe 2 buts à 1 ce dimanche soir face au FC Metz.

« On n’a peut-être pas joué aussi bien que les autres fois, mais le plus important était de gagner. On connaissait les résultats de nos adversaires donc on est content de prendre les trois points », a déclaré le portier espagnol face aux médias. Grâce à ce succès face aux Messins, l’OM se retrouve aujourd’hui dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1.