Récompensé ce dimanche par l’UNFP pour avoir inscrit le plus beau but du championnat cette saison Bamba Dieng a passé un vrai cap sous le maillot marseillais. Le jeune attaquant sénégalais possède désormais une belle cote et un club allemand le surveille de près.

Comme le précise ‘Fussball Transfers’, le club du SC Fribourg apprécie les qualités de l’attaquant olympien et pourrait même tenter sa chance dans le futur pour recruter le buteur marseillais. Sixième du championnat allemand, Fribourg serait déjà venu aux renseignements pour le joueur qui est sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2024. Malgré tout, Pablo Longoria ne semble pas vendeur et voudrait garder son joueur, au contraire de Duje Caleta-Car et Luis Henrique.