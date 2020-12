Marseille souhaite se séparer de Kevin Strootman lors du prochain mercato d’hiver.

Pour le moment, le Batave est bien installé à Marseille avec le meilleur salaire du club depuis l’été 2018. Et son salaire XXL empêche pour le moment un départ du joueur. L’OM, selon les dernières estimations de L’Equipe, verse 500 000 € par mois au joueur. Mais selon un employé du club, le salaire du joueur est encore plus important. « Vous écrivez tout le temps qu’il touche environ 500 000 € par mois, mais je peux vous assurer que c’est un peu plus que ça », a indiqué une source interne à nos confrères de La Provence. Le milieu de terrain est sous contrat jusqu’en 2023.