Victime d’une blessure au ménisque du genou gauche lors de l’ultime journée de championnat, Arkadiusz Milik sera absent face à Monaco mais pourrait signer son retour dès la semaine prochaine.

L’Olympique de Marseille est explosif en ce début de saison pour le plus grand bonheur des fans de football et des supporters olympiens. Un jeu séduisant et offensif, constamment tourné vers l’avant né des directives de Jorge Sampaoli. Néanmoins, le coach argentin doit faire sans son attaquant titulaire depuis l’entame du championnat et a fait de Dimitri Payet un pompier de service en tant que faux 9. Blessé face à Metz lors de la dernière journée de championnat en mai dernier, Arkadiusz Milik se fait attendre. Selon L’Equipe, le Polonais de 27 ans a repris l’entraînement depuis le début de la semaine et se sent très bien, près à disputer les prochaines échéances marseillaises. Mais, malgré cette envie, la direction olympienne reste prudente et ne veut surtout pas allait trop vite.

Si sa présence dans le groupe pour affronter l’AS Monaco ce samedi, (21h), un retour la semaine du 21 septembre est envisagé. Il faudra sûrement encore un peu de temps avant de revoir l’international polonais fouler les pelouses. Les supporters marseillais, tout comme Arkadiusz Milik lui-même, attendent ce retour avec impatience.