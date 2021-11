Présent sur les ondes de « RMC » ce dimanche soir dans l »After foot, Daniel Riolo a adressé un vrai tacle au président de l’Olympique Lyonnais après ces propos suite aux incidents lors du duel face à Marseille ce dimanche soir en Ligue 1.

« Je pensais avoir de l’estime pour Aulas. Je n’ai plus aucun respect pour cet homme … il s’est noyé ce soir … et après il ira mettre la pression pour nous faire taire ! Comme d’hab. Comme le boss de la LFP ! Ça ils savent faire ! Aulas est au-delà du naufrage ! Buquet dit clairement qu’il a menti ! On a mis la pression sur l’arbitre … il ne savait même pas que le speaker allait annoncer la reprise ! L’affaire est gravissime… » a lâché le journaliste.