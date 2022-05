A l’issue de son prêt, William Saliba devrait quitter l’Olympique de Marseille. Pour le remplacer, Pablo Longoria pense à Evan Ndicka, évalué à 20M€.

Prêté par Arsenal à l’Olympique de Marseille, William Saliba ne devrait pas poursuivre son aventure olympienne et quitter l’OM à l’issue de la saison. Selon Bild, Pablo Longoria serait sur la piste d’Evan Ndicka pour le remplacer. A 22 ans, le Français arrive en fin de contrat en 2023 et pourrait partir pour une somme avoisinant les 20 millions d’euros.

« Ndicka ? C’est un bon joueur et le média est sérieux mais cela veut dire que Saliba s’en va alors ? On est obligé de voir cela par le prisme des investissement car ce n’est pas un petit montant. La cote de Ndicka est haut mais allégée par le fait qu’il n’ait plus qu’un an de contrat. En france, les clubs demande des montants trop élevés à l’OM, tu l’as vu avec Rongier que tu as payé un bras. Je ne vais pas dire que je regarde la Bundesliga tous les weekend, mais Ndicka a une bonne réputation… », a confié Nicolas Filhol sur le plateau de Football Club Marseille.