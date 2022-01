Prêté par l’AS Rome à l’OM avec une option d’achat, Cengiz Under s’éclate. À tel point que ce dernier souhaite rester à « à 100% » à Marseille. Une volonté qui plaît également en Turquie. Le journaliste Omer Gulel s’est notamment confié à ce sujet dans Le Parisien. Cependant, ce dernier à émis un avertissement sur… Le PSG.

« En Turquie, on veut voir les joueurs turcs à l’étranger et quand ils sont performants, les grands clubs locaux essaient de les recruter avec de gros salaires. J’espère qu’il ne va pas tomber dans ce piège et qu’il écrira sa propre histoire », a lancé Gulel. En France le seul club à pouvoir offrir un très gros salaire à Under n’est autre que le PSG…

« Il n’y a personne qui n’aime pas Cengiz au pays car il n’est affilié à aucun gros club local. Il y a une nouvelle génération en sélection avec des jeunes évoluant en Europe : Cengiz en fait partie », a conclu le journaliste turc.

