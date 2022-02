Pour le journaliste Florent Gautreau, Sampaoli n’a pas fait les bons choix cet hiver au mercato.

Déçu par la prestation des Marseillais en début de semaine face à Lyon (1-2), Florent Gautreau estime que Jorge Sampaoli manque de plan B depuis son arrivée sur le banc phocéen. Dans l’After de RMC, le journaliste a notamment critiqué les choix de l’Argentin concernant son recrutement.

« Je mets un bémol sur ce qu’on avait dit en début de saison. Le recrutement était bon, car il était rapide et procurait de bons joueurs à l’OM. La preuve, c’est que l’OM réussit une bonne saison. Il a mis en place ce qu’il voulait mettre en place, globalement. Mais après, il y a quand même un problème entre Longoria et Sampaoli, ou alors entre Sampaoli et lui-même. Quand il change d’avis sur un joueur après l’avoir prolongé, quand il prend des joueurs, comme Amine Harit, mais s’il ne colle pas, pourquoi le prendre ? C’est là que je trouve qu’il y a beaucoup de cohérence, et beaucoup d’incohérence dans ce que fait Sampaoli. La cohérence, on la connaît, on la voit, les joueurs y adhèrent globalement. Et puis les incohérences, elles sont individuelles. Et je ne pense pas qu’il cherche à faire progresser individuellement les joueurs. Il est là pour collectivement donner une équipe et, pourquoi pas, un titre à l’OM. Mais je pense que c’est un peu la limite du système Sampaoli. Je ne pense pas qu’il se préoccupe de ça. Et si ça ne marche pas, il arrête, le banc ou le départ. »