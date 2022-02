Président de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivère a délivré un message de paix aux supporters niçois avant la réception de l’Olympique de Marseille ce mercredi en quarts de finale de la Coupe de France.

Le patron des Aiglons adresse un message aux ultras et ne veut en aucun cas revivre les événements survenues lors de la réception de l’OM en Ligue 1 il y a quelques mois. « Vous savez, ce rendez-vous a une saveur particulière pour tout le monde, compte tenu de la rivalité, le match aller et le contexte, a rappelé le dirigeant de l’OGCN à Nice-Matin. Or, je ne peux imaginer une seule seconde qu’une personne ou plusieurs viennent perturber ce match après ce qu’il s’est déjà passé. Ce serait d’une irresponsabilité totale et viendrait pénaliser une fois encore le club. Je ne peux pas croire que cela puisse se passer ainsi. »

Avant de terminer : « Si je suis inquiet ? On l’est toujours, malheureusement. Les événements passés font que le résultat n’est plus ma seule angoisse. Il y a la volonté que tout se passe bien. On a pris toutes les mesures nécessaires et possibles pour que ce soit le cas. Hélas, on n’est jamais à l’abri », avoue le président niçois.