Recruté ce mardi par l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi est revenu sur cette arrivée et donne ses premières impressions.

Présenté par le club olympien en fin d’après-midi, le milieu de terrain a livré ses premiers mots et semble très heureux de revenir en France. « Un honneur et une fierté de rejoindre l’OM et de défendre les couleurs de ce grand club historique, qui représentent les valeurs du peuple Marseillais. Hâte de jouer à l’Orange Vélodrome et de mouiller le maillot. » A-t-il déclaré après la signature de son contrat.