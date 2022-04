Engagé dans un bras de fer avec la direction de l’OM, Alvaro Gonzalez ne fera pas son retour à Marseille. L’Espagnol devrait rester chez lui jusqu’à ce que son départ soit finalisé.

Malgré un amour inconditionnel pour l’Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez ne devrait pas s’éterniser sur la Canebière. Loin dans la hiérarchie des défenseurs centraux, l’Espagnol ne figure pas dans les plans de Jorge Sampaoli. En accord avec la direction olympienne, il est rentré en Espagne d’où il pourrait ne jamais revenir. Selon les informations dévoilées par L’Equipe, Alvaro Gonzalez devrait ne plus porter le maillot de l’OM. « Le point de non retour a été atteint » et seul un départ pourrait faire bouger les choses.