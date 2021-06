Première recrue de l’Olympique de Marseille, Gerson va enfin pouvoir découvrir sa nouvelle équipe. Lr milieu de terrain brésilien de 24 ans est attendu ce dimanche dans la cité phocéenne.

Si l’on en croit les informations de « RMC », le joueur de Flamengo qui a joué son tout dernier match il y a quelques heures va signer dans la cité phocéenne dans les prochaines 48 heures. Le média explique que celui qui est comparé à Paul Pogba est attendu au club ce dimanche avant de passer sa visite médicale en début de semaine et sa présentation aura très certainement lieu dans la foulée. Un contrat de cinq ans l’attend et ensuite il s’envolera pour Tokyo et préparer les JO avec la sélection brésilienne.