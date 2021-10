Robert Pirès pense que l’Olympique de Marseille est armé pour finir sur le podium en fin de saison.

Le consultant s’est confié hier soir après la rencontre comptant pour le match des Héros organisé par Didier Drogba sur la pelouse du Stade Vélodrome et dans le but de venir en aide à l’UNICEF. Il voit bien l’OM capable de décrocher le podium en fin de saison. « Je ne veux pas mettre la pression, mais l’Olympique de Marseille doit finir dans les trois premiers. Parce que je trouve que cette équipe de Marseille a du caractère, et elle a du potentiel. Maintenant, ce qui va être intéressant pour Jorge Sampaoli, c’est qu’il va récupérer Dimitri Payet et Arkadiusz Milik. Et on sait tous que ces deux joueurs-là peuvent changer la donne et de te donner une autre facette de l’Olympique de Marseille », a confié l’ancien milieu offensif à « La Provence. »