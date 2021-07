Le recrutement officiel de Gerson et la levée d’option de Balerdi éclaircissent la situation. Voici le onze probable que devrait aligner Jorge Sampaoli la saison prochaine.

Le poste de gardien pourrait revenir à l’Espagnol Paul Lopez, priorité de recrutement de Pablo Longoria, ou rester une saison de plus à Steve Mandanda. En défense, Alvaro, Balerdi et peut-être Luan Peres, que l’OM espère recruter auprès de Santos, pourraient être associés dans un système à trois. Lirola et Amavi occuperaient les côtés. Au milieu, Gerson a déjà signé et Mattéo Guendouzi pourrait très vite l’imiter. Les deux hommes seraient des titulaires indiscutables. En attaque, Dimitri Payet et Arek Milik seront là. Qui sera le troisième homme ? Le Turc Cengiz Ünder pourrait être celui-là.

Seule petite ombre au tableau : la DNCG a décidé un encadrement de la masse salariale et des indemnités de recrutement du club. Il va donc falloir composer avec un budget serré jusqu’au bout de ce mercato ambitieux… mais difficile !