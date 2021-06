Pas uniquement centré sur le football, Frank McCourt prévoit d’investir 84 millions d’euros cette année dans son ‘Projet Liberty’ qui pourrait révolutionner internet.

Rien à voir avec les rumeurs concernant la vente de l’OM, ni même la saison à venir du club phocéen. Dans un entretien accordé au journal Les Échos ce week-end, Frank McCourt a dévoilé les contours de son nouveau projet baptisé ‘Projet Liberty’. Une idée ambitieuse de près de 100 millions de dollars (84 M€) avec laquelle l’homme d’affaires américain espère « révolutionner internet ».

« J’ai grandi dans une famille irlandaise catholique de Boston respectueuse du bien public et qui a bénéficié de la démocratie capitaliste. En 2013, par reconnaissance avec ce que la société américaine nous avait donné, j’ai aidé à la fondation d’une école de politique publique à l’Université Georgetown de Washington pour laquelle j’ai investi 200 millions de dollars au total et dont une partie du cursus se penche sur ces questions. J’ai ensuite été alarmé par l’état du débat public lors de l’élection de Donald Trump en 2016 et j’ai découvert que la tech était une grande partie du problème, peut-être la principale. Les médias sociaux et le capitalisme de surveillance polarisent la société, rendent le dialogue impossible et sapent la confiance. Les données personnelles sont exploitées par des portails du Net à leur seul avantage et pour orienter nos comportements tandis que les effets de réseaux de cette nouvelle économie exacerbent les inégalités », détail le patron de l’OM dans le journal économique français. À long terme, Frank McCourt veut redonner aux internautes la gestion de leurs données personnelles.